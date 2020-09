Temporali e raffiche di vento: il Comune proroga la chiusura di villa e cimitero (Di domenica 27 settembre 2020) Con una nuova ordinanza diramata nella serata di ieri, il Comune di Foggia ha prorogato per altre 48 ore la chiusura di parchi gioco comunali recintati, della villa comunale e del cimitero, con ... Leggi su foggiatoday (Di domenica 27 settembre 2020) Con una nuova ordinanza diramata nella serata di ieri, ildi Foggia hato per altre 48 ore ladi parchi gioco comunali recintati, dellacomunale e del, con ...

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - Scuole aperte domani Napoli. Lo rende noto il Comune. "L'Unità di crisi del Comune di Napoli ha seguito e monitorato per tutto il pomeriggio, coordinata dal sindaco de Magist ...

Allerta meteo a Roma 28 settembre: continua il maltempo, attesa forte pioggia e intensi temporali

Forte pioggia e intensi temporali sono le previsioni del meteo per domani, lunedì 28 settembre, giornata di allerta maltempo a Roma e nel Lazio ...

