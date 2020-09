Tamponi per arrivi dalla Francia, i controlli a Ventimiglia non ci sono: così l’obbligo rimane sulla carta. Sindaco: ”Si bloccherebbe tutto” – Video (Di domenica 27 settembre 2020) Da qualche giorno la Costa Azzurra e tutte le regioni della Francia confinanti con l’Italia sono precipitate nell’allerta rossa per il contagio e, a norma di legge, per rientrare in Italia dovrebbe essere obbligatorio per tutti l’esito negativo di un tampone Covid effettuato 72 ore prima. Esentati solo gli oltre 7.000 lavoratori frontalieri e chi ha urgenti e comprovati motivi di salute o familiari per attraversare il confine. Eppure, questo provvedimento che significherebbe un ritorno ai giorni del lockdown del marzo scorso, al confine non l’ha recepito nessuno. Gli operatori dell’Asl 1 imperiese non sono attrezzati per fare i Tamponi veloci, e gli agenti di polizia di frontiera non hanno ricevuto ordini di effettuare i controlli. “Tutto è lasciato al buon ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Da qualche giorno la Costa Azzurra e tutte le regioni dellaconfinanti con l’Italiaprecipitate nell’allerta rossa per il contagio e, a norma di legge, per rientrare in Italia dovrebbe essere obbligatorio per tutti l’esito negativo di un tampone Covid effettuato 72 ore prima. Esentati solo gli oltre 7.000 lavoratori frontalieri e chi ha urgenti e comprovati motivi di salute o familiari per attraversare il confine. Eppure, questo provvedimento che significherebbe un ritorno ai giorni del lockdown del marzo scorso, al confine non l’ha recepito nessuno. Gli operatori dell’Asl 1 imperiese nonattrezzati per fare iveloci, e gli agenti di polizia di frontiera non hanno ricevuto ordini di effettuare i. “Tutto è lasciato al buon ...

A soffrire di più sono i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dei dipendenti privati, che registrano flessioni rispettivamente del 13% (-40 miliardi) e dell'11% (-62 miliardi) ...

Dopo Mattia Perin, anche Lasse Schone è risultato positivo, seppur in maniera debole, al coronavirus. ll 34enne centrocampista danese è in isolamento e non è partito stamattina per Napoli dove il Geno ...

