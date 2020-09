"Tamponi obbligatori a Capodichino". De Luca e il virus,situazione fuori controllo in Campania? (Di domenica 27 settembre 2020) Tamponi obbligatori all'aeroporto di Capodichino. La nuova ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca conferma come al situazione coronavirus stia sfuggendo di mano alle autorità sul fronte dei contagi. Secondo la Regione, è stato riscontrato che nei giorni scorsi pochissimi passeggeri su diverse centinaia di quelli a bordo degli aerei provenienti dall'estero (in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) abbiano accettato di sottoporsi ai test facoltativi pochissimi passeggeri su diverse centinaia, si sono sottoposti al tampone volontario. Un fatto che ha aumentato a dismisura il rischio di contagio. "È necessario – dichiara il presidente De Luca – attivare controlli rigorosissimi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020)all'aeroporto di. La nuova ordinanza del governatore dellaVincenzo Deconferma come alcoronastia sfuggendo di mano alle autorità sul fronte dei contagi. Secondo la Regione, è stato riscontrato che nei giorni scorsi pochissimi passeggeri su diverse centinaia di quelli a bordo degli aerei provenienti dall'estero (in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) abbiano accettato di sottoporsi ai test facoltativi pochissimi passeggeri su diverse centinaia, si sono sottoposti al tampone volontario. Un fatto che ha aumentato a dismisura il rischio di contagio. "È necessario – dichiara il presidente De– attivare controlli rigorosissimi per ...

