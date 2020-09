Svizzera, referendum per mandare a casa gli italiani: vince il no (Di domenica 27 settembre 2020) I trasfrontalieri italiani potranno continuare a passare il Canton Ticino per andare a lavorare. Oggi in Svizzera si è votato il referendum sulla riduzione dei permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri, con conseguenze economiche in caso di approvazione allarmanti per migliaia di italiani. Invece ha vinto il no con il 61,7 dei voti e in tanti posso tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Svizzera, referendum per mandare a casa gli italiani: il quesito Nel mirino della proposta, partita dagli schieramenti di destra come la stessa Lega dei Ticinesi, erano i lavoratori francesi, tedeschi ma soprattutto italiani. Sono infatti 62mila i nostri connazionali che raggiungono quotidianamente il ... Leggi su quifinanza (Di domenica 27 settembre 2020) I trasfrontalieripotranno continuare a passare il Canton Ticino per andare a lavorare. Oggi insi è votato ilsulla riduzione dei permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri, con conseguenze economiche in caso di approvazione allarmanti per migliaia di. Invece ha vinto il no con il 61,7 dei voti e in tanti posso tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.pergli: il quesito Nel mirino della proposta, partita dagli schieramenti di destra come la stessa Lega dei Ticinesi, erano i lavoratori francesi, tedeschi ma soprattutto. Sono infatti 62mila i nostri connazionali che raggiungono quotidianamente il ...

