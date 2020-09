Svezia | Giovanna Giordano | un’italiana candidata al Nobel per la Letteratura

(Di domenica 27 settembre 2020) “La vita è piena di meraviglie, riesce a stupirti sempre”, così la scrittrice sicilianacommenta la notizia della sua candidatura ufficiale al Premioper la2020. La candidatura è stata avanzata da una delle quattro maggiori Università die i suoi romanzi sono oggetto dell’attento studio della Commissionedell’Accademia. “Tutto può succedere nella vita, ho ragione a credere nell’impossibile” è la prima reazione di, autrice di tre romanzi pubblicati da Marsilio: “Trentaseimila giorni”, “Un volo magico” e “Il mistero di Lithian”. “I libri sono come messaggi nella ...

