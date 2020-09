Suarez al debutto: “Contento per la doppietta, volevamo iniziare bene il campionato” (Di domenica 27 settembre 2020) Vince con un sonoro 6-1 l’Atletico Madrid di Diego Simeone ai danni di un Granada che si arrende dopo appena 9′ minuti. I colchoneros chiudono il match con una doppietta del più atteso, del debuttante Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, arrivato dal Barcellona, ha segnato una doppietta, all’85’ e al 93′. Queste le sue parole nel post gara ai microfoni ufficiali del club: “Sono contento per il debutto, perché volevamo iniziare bene il campionato. Ogni volta che esordisci con una squadra con il go sei felice.Vendetta? Il Barça doveva cambiare e devo accettarlo. Sono venuto in un club che mi ha accolto in modo spettacolare e la bella atmosfera si vede. Se siamo uniti durante tutto l’anno possiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Vince con un sonoro 6-1 l’Atletico Madrid di Diego Simeone ai danni di un Granada che si arrende dopo appena 9′ minuti. I colchoneros chiudono il match con unadel più atteso, del debuttante Luis. L’attaccante uruguaiano, arrivato dal Barcellona, ha segnato una, all’85’ e al 93′. Queste le sue parole nel post gara ai microfoni ufficiali del club: “Sono contento per il, perchéil campionato. Ogni volta che esordisci con una squadra con il go sei felice.Vendetta? Il Barça doveva cambiare e devo accettarlo. Sono venuto in un club che mi ha accolto in modo spettacolare e la bella atmosfera si vede. Se siamo uniti durante tutto l’anno possiamo ...

DiMarzio : Solo venti minuti, ma sufficienti per fare 2 gol e un assist: il debutto colchonero di #Suarez - tancredipalmeri : Suarez al debutto con l’Atletico: 24 minuti giocati, 2 gol, 1 assist. Passaporto per il gol - GoalItalia : Un assist e due goal ???? Luis #Suarez da sogno al debutto con l'Atletico Madrid ???? - TUTTOJUVE_COM : Atl. Madrid, Suarez: 'Contento per il debutto, se siamo uniti possiamo fare cose importanti' - Manuel_Franzoi : RT @tancredipalmeri: Suarez al debutto con l’Atletico: 24 minuti giocati, 2 gol, 1 assist. Passaporto per il gol -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez debutto Suarez, debutto da sogno: due gol e un assist in 23’. Guardiola, batosta storica contro il Leicester Corriere della Sera Atl. Madrid, Suarez: "Contento per il debutto, se siamo uniti possiamo fare cose importanti"

L'attaccante uruguaiano Luis Suarez ha firmato una doppietta nella vittoria per 6-1 dell'Atletico Madrid contro il Granada. Ecco le sue parole al termine ...

Atl. Madrid, debutto super per Suarez: "Contento per la doppietta. Uniti possiamo fare bene"

Debutto col botto per Luis Suarez che si è presentato ai tifosi dell'Atletico Madrid con una doppietta realizzata in un quarto d'oro contro il Granada. Dopo la gara l'ex Barcellona ha detto: "Sono con ...

L'attaccante uruguaiano Luis Suarez ha firmato una doppietta nella vittoria per 6-1 dell'Atletico Madrid contro il Granada. Ecco le sue parole al termine ...Debutto col botto per Luis Suarez che si è presentato ai tifosi dell'Atletico Madrid con una doppietta realizzata in un quarto d'oro contro il Granada. Dopo la gara l'ex Barcellona ha detto: "Sono con ...