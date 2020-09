Street Fighter V ci svela Dan Hibiki e il suo leggendario moveset di esilaranti provocazioni (Di domenica 27 settembre 2020) I giocatori di Street Fighter conoscono bene Dan Hibiki: considerato una nullità praticamente da chiunque (giocatori e personaggi di gioco inclusi), Dan non è altro che una barzelletta vivente.Inizialmente introdotto in Street Fighter Alpha, doveva essere un personaggio "joke", ovvero uno scherzo o parodia, dotato di un moveset e di una potenza ridicola e la cui unica peculiarità erano le provocazioni con cui mandava il nemico in escandescenze.Nonostante occupi il gradino più basso di tutti i tier, i giocatori di Street Fighter hanno iniziato lentamente ad amarlo. Forse per il suo stile incredibilmente appariscente, forse per il fatto che riuscire a vincere una partita con lui è una certificazione di ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 settembre 2020) I giocatori diconoscono bene Dan: considerato una nullità praticamente da chiunque (giocatori e personaggi di gioco inclusi), Dan non è altro che una barzelletta vivente.Inizialmente introdotto inAlpha, doveva essere un personaggio "joke", ovvero uno scherzo o parodia, dotato di une di una potenza ridicola e la cui unica peculiarità erano lecon cui mandava il nemico in escandescenze.Nonostante occupi il gradino più basso di tutti i tier, i giocatori dihanno iniziato lentamente ad amarlo. Forse per il suo stile incredibilmente appariscente, forse per il fatto che riuscire a vincere una partita con lui è una certificazione di ...

Eurogamer_it : #StreetFighterV ci illustra Dan Hibiki e il suo leggendario moveset di esilaranti provocazioni. - BullaInterista : @EvaAProvenzano Alla faccia di molte persone che li danno per finiti. Chiaramente gente che al massimo ha giocato a… - MangaForevernet : ? Street Fighter: il sedere di Ryu sulle nuove t-shirt ? ? - GeekGamerit : Street Fighter V - #Capcom mostra Dan Hibiki, il nuovo personaggio a pagamento in arrivo nel prossimo season pass -… - RPGamer33410276 : @IGNitalia Se dipendesse da me non farei uscire niente di importante su Ps. Minecraft ok, tutto il resto rimane su… -