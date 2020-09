Stanchi | depressi e spaventati | l' identikit di chi ha superato il coronavirus

sulsitodisimone : RT @primocanale: Coronavirus, ecco l'identikit dei guariti: in genere stanchi, depressi e spaventati - primocanale : Coronavirus, ecco l'identikit dei guariti: in genere stanchi, depressi e spaventati - TancrediGiovan3 : @bergomifabio ennesima bufala mo siamo tutti stanchi annoiati depressi ci hanno tolto il gusti del sogno hanno appi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stanchi depressi

TGCOM

L'ospedale di Savona, grazie al lavoro della dottoressa Gnerre e dell'associazione Fadoi, ha sviluppato un modello di day hospital gratuito e multidisciplinare per prendere in cura i pazienti ex-Covid ...SAVONA - “Quelli che avevano altre patologie prima di contagiarsi in alcuni casi hanno visto peggiorare la loro situazione", raccontano i medici. Altri "li vediamo arrivare da noi con una grande stanc ...