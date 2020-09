Spezia Sassuolo 1-4 LIVE | poker siglato da Caputo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) Al Orogel Manuzzi di Cesena, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Orogel Manuzzi ” di Cesena,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-4 MOVIOLA 76′ Gol di–Gol del numero 9 neroverde su sponda di Ferrari. E stavolta, dopo i 3 annullati, è valido! 72′ Traversa Galabinov – Colpo di testa da posizione ravvicinata, palla sulla traversa. 68′ Gol di– Assist in profondità di Bourabia perche da solo contro Zoet non sbaglia. 66′ ...