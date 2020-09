Spezia-Sassuolo 1-4, le pagelle di CalcioWeb – Italiano, difesa da incubo: De Zerbi si diverte (Di domenica 27 settembre 2020) Spezia-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match delle 12.30 della seconda giornata del massimo campionato Italiano tra gli uomini di Italiano e quelli di De Zerbi, giocato al Manuzzi di Cesena. E’ stata la prima assoluta in Serie A per i liguri. Di seguito le pagelle della nostra redazione. Spezia (4-3-3): Zoet 5.5; Sala 4 (Ferrer), Erlic 4.5, Dell’Orco 4, Ramos 4.5; Bartolomei 6 (Deiola 6), Ricci 6.5, Pobega 6 (Mora 6); Agudelo 5.5 (Farias 6), Galabinov 6.5, Gyasi 5.5. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 6, Chiriches 5.5, Ferrari 7, Kyriakopoulos 6.5 (46′ Muldur 6); Obiang (46′ Bourabia 6), Locatelli 6.5; Berardi 6.5, Djuricic 7, Defrel 7 ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020), ledi– E’ appena terminato il match delle 12.30 della seconda giornata del massimo campionatotra gli uomini die quelli di De, giocato al Manuzzi di Cesena. E’ stata la prima assoluta in Serie A per i liguri. Di seguito ledella nostra redazione.(4-3-3): Zoet 5.5; Sala 4 (Ferrer), Erlic 4.5, Dell’Orco 4, Ramos 4.5; Bartolomei 6 (Deiola 6), Ricci 6.5, Pobega 6 (Mora 6); Agudelo 5.5 (Farias 6), Galabinov 6.5, Gyasi 5.5.(4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 6, Chiriches 5.5, Ferrari 7, Kyriakopoulos 6.5 (46′ Muldur 6); Obiang (46′ Bourabia 6), Locatelli 6.5; Berardi 6.5, Djuricic 7, Defrel 7 ...

