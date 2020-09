Spezia, il sindaco Peracchini: «Allo stadio Picco il 6 dicembre» (Di domenica 27 settembre 2020) Pierluigi Peracchini ha parlato del ritorno Allo stadio Picco dello Spezia Lo Spezia giocherà, almeno per i prossimi mesi, giocherà le partite casalinghe al Dino Manuzzi di Cesena. Lo stadio Alberto Picco, infatti, non è ancora pronto per la Serie A ma l’intenzione è quello di portare la squadra bianconera quanto prima a casa. A parlarne, con tweet, è stato il sindaco della città ligure Pierluigi Peracchini. «A Cesena a sostenere le Aquile dello Spezia per la prima storica partita in Serie A contro il Sassuolo. Grande obiettivo riportare le Aquile a giocare nel nostro stadio Picco il 6 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Pierluigiha parlato del ritornodelloLogiocherà, almeno per i prossimi mesi, giocherà le partite casalinghe al Dino Manuzzi di Cesena. LoAlberto, infatti, non è ancora pronto per la Serie A ma l’intenzione è quello di portare la squadra bianconera quanto prima a casa. A parlarne, con tweet, è stato ildella città ligure Pierluigi. «A Cesena a sostenere le Aquile delloper la prima storica partita in Serie A contro il Sassuolo. Grande obiettivo riportare le Aquile a giocare nel nostroil 6 ...

