Spezia | Galabinov | «Giocare nel nostro campo ci avrebbe aiutato»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) L’attaccante dello, Andrej, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro il Sassuolo Andrej, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni: SASSUOLO – «Abbiamo affrontato una delle squadre della Serie A che gioca meglio a calcio. Abbiamo tenuto botta per 60 minuti ma poi abbiamo ceduto. La loro esperienza è stata determinante». PARTITA A CESENA – «Ilè diverso da quello di Cesena, credo che avremmo fatto meglio giocando in casa nostra». TENSIONE – «Credo sia normale, per molti era un esordio in Serie A ma dopo il gol abbiamo giocato molto meglio». FUTURO – ...