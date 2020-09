Spazio: la Cina lancia due satelliti per il monitoraggio dell’ambiente (Di domenica 27 settembre 2020) Effettuato con successo stamattina dal Centro di Lancio Satellitare di Taiyuan, nella provincia cinese dello Shanxi, il lancio di due satelliti per il monitoraggio ambientale: un razzo Long March-4B che trasporta i satelliti HJ-2A e HJ-2B è decollato alle 11:23 ora locale. Secondo la China Academy of Space Technology, verranno sostituiti i satelliti HJ-1A e HJ-1B, la precedente generazione di satelliti per il monitoraggio ambientale, nel fornire servizi riguardanti la protezione dell’ambiente, le risorse naturali, la conservazione idrica, l’agricoltura e la silvicoltura.L'articolo Spazio: la Cina lancia due satelliti per il monitoraggio dell’ambiente Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Effettuato con successo stamattina dal Centro di Lancio Satellitare di Taiyuan, nella provincia cinese dello Shanxi, il lancio di dueper ilambientale: un razzo Long March-4B che trasporta iHJ-2A e HJ-2B è decollato alle 11:23 ora locale. Secondo la China Academy of Space Technology, verranno sostituiti iHJ-1A e HJ-1B, la precedente generazione diper ilambientale, nel fornire servizi riguardanti la protezione dell’ambiente, le risorse naturali, la conservazione idrica, l’agricoltura e la silvicoltura.L'articolo: ladueper ildell’ambiente Meteo Web.

ilfoglio_it : L'industria aerospaziale non è più solo una questione di business, ma anche e soprattutto geopolitica. Gli accordi… - PNCorrettissimo : Ora basta #Cina . Il ponte fra #Italia e #USA passa dallo spazio - vincenzocarbo : Australiani e svedesi fanno fuori la Cina dallo spazio. E l’Italia? - adavedreaming : RT @formichenews: Ora basta Cina. Il ponte fra Italia e Stati Uniti passa dallo spazio. Parla Pelanda Siamo in “fase di de-cinesizzazione”… - ambraschilliro : @ElisabettaSamm1 @matteosalvinimi Ok signora, cerchi nel vocabolario cosa significa pandemia. E io vivo in Cina per… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Cina Australiani e svedesi fanno fuori la Cina dallo spazio. E l’Italia? Il Foglio Pompeo arriva a Roma e pensa a Pechino

dal 5G alla “Belt & Road Initiative” passando per l’intesa tra il Vaticano e la Cina sulla nomina dei vescovi che Pompeo ha esortato a non rinnovare con un articolo sulla prestigiosa rivista "First ...

“Che Tempo Che Fa”: gli ospiti della prima puntata

Festeggia i 18 anni e torna su Rai3, domenica 27 settembre, Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Nella stagione 2020/2021, è stato confermato in blocco il “cast fisso” della trasmissione con Luciana Litti ...

dal 5G alla “Belt & Road Initiative” passando per l’intesa tra il Vaticano e la Cina sulla nomina dei vescovi che Pompeo ha esortato a non rinnovare con un articolo sulla prestigiosa rivista "First ...Festeggia i 18 anni e torna su Rai3, domenica 27 settembre, Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Nella stagione 2020/2021, è stato confermato in blocco il “cast fisso” della trasmissione con Luciana Litti ...