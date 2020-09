Spadafora 'Bach? Secondo me non ha letto la legge' (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA, 27 SET - "Bach sta in modo inusuale e poco istituzionale parlando di una bozza di legge che francamente stento a credere che abbia personalmente letto". E' la dura replica del ministro dello ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA, 27 SET - "sta in modo inusuale e poco istituzionale parlando di una bozza diche francamente stento a credere che abbia personalmente". E' la dura replica del ministro dello ...

simpaol : Che Spadafora sia del tutto inadeguato è evidente da tempo. Questa idiozia di 'Sport e salute' va cestinata prima d… - LaStampa : Per il presidente Bach “non può essere gestito da un ente esterno”, cioè da Sport e Salute. C’è il rischio di una s… - PasqualeCacace5 : RT @RaiSport: #Spadafora: 'Credo che #Bach non abbia letto la legge' Il #ministro dello #sport: 'Ci dica dove la bozza non rispetta i princ… - RaiSport : #Spadafora: 'Credo che #Bach non abbia letto la legge' Il #ministro dello #sport: 'Ci dica dove la bozza non rispet… - sportface2016 : Riforma sport, è scontro tra Spadafora e il Cio -