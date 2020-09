Sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare per salvare un ragazzo. ‘Li hanno mandati senza equipaggiamento’ (Di domenica 27 settembre 2020) Milazzo, Sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare. Si era tuffato per salvare un ragazzo in difficoltà. Il cognato: “Li hanno mandati senza equipaggiamento” È diventato un caso di rilevanza nazionale che ha fatto irruzione nel mondo della politica quello di Aurelio Vissalli, Sottufficiale della Guardia Costiera di Milazzo morto dopo essersi tuffato in mare per salvare due ragazzi che avevano deciso di sfidare le onde alte nonostante fosse stata diramata l’allerta meteo. Un mezzo navale della ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020) Milazzo,in. Si era tuffato perunin difficoltà. Il cognato: “Liequipaggiamento” È diventato un caso di rilevanza nazionale che ha fatto irruzione nel mondopolitica quello di Aurelio Vissalli,di Milazzodopo essersi tuffato inperdue ragazzi che avevano deciso di sfidare le onde alte nonostante fosse stata diramata l’allerta meteo. Un mezzo navale...

guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - GiuseppeConteIT : La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato… - Ettore_Rosato : Ci sono storie di eroi che non hanno lieto fine. Non si è salvato il sottufficiale della #Guardia Costiera di… - DeVerdinis : RT @SPatuanelli: Ha perso la vita per salvare due giovani ragazzi. Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Aurelio Vissalli, sottuff… - lucia25968868 : RT @TeresaBellanova: La vicenda della morte di Aurelio Visalli, sottufficiale della Guardia Costiera di Milazzo, mi addolora moltissimo. L'… -