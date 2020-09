Sottufficiale della Guardia Costiera annega dopo aver salvato un ragazzo | il corpo ritrovato al largo di Milazzo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) E’ statostamani aldiildi Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capodi, scomparso ieri tra le ondeun quindicenne che stavando. A ripescare il cade è stato l’equipaggiomotovedettaCapitaneria di porto sulla quale il giovaneaveva prestato servizio. Il ritrovamento è avvenuto a nord del punto dove Visalli si era tuffato per soccorrere due ragazzi in difficoltà, ad una cinquantina di metri dalla costa nota come “puntitta”, nella baia del Tono. Nello specchio ...