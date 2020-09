Sondaggi elezioni presidenziali americane, Biden è avanti di 10 punti su Trump (Di domenica 27 settembre 2020) Trump-Biden, Sondaggio elezioni presidenziali USA: Biden avanti di 10 punti Manca poco più di un mese alle elezioni presidenziali americane (3 novembre 2020) e, secondo i risultati attuali dei Sondaggi, pare che Joe Biden e Kamala Harris restino avanti su Donald Trump (attuale presidente USA) e Mike Pence. Per ora, il vantaggio – secondo l’ultimo Sondaggio di Washington Post/Abc – è di 10 punti, con il ticket democratico che riscuote il 53% dei consensi, mentre gli avversari incassano il 43%. Tornando ad agosto, il vantaggio era di 12 punti. Manca poco al ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020)USA:di 10Manca poco più di un mese alle(3 novembre 2020) e, secondo i risultati attuali dei, pare che Joee Kamala Harris restinosu Donald(attuale presidente USA) e Mike Pence. Per ora, il vantaggio – secondo l’ultimoo di Washington Post/Abc – è di 10, con il ticket democratico che riscuote il 53% dei consensi, mentre gli avversari incassano il 43%. Tornando ad agosto, il vantaggio era di 12. Manca poco al ...

borghi_claudio : Passate le elezioni allora vogliamo vedere se i sondaggi servono a qualcosa? Prendiamo il nostro amico PAGNONCELLI… - emilianobos : -37 giorni a #elezioni #USA2020 Sondaggi confermano solido vantaggio #Biden (49-41 secondo #NYTimes, 53-43 per… - PaoloFM : La risposta alla domanda finale ('ma di che stiamo parlando?') è grosso modo: 'tutti i sondaggi dicono che le pross… - brunieradino : @AnnaMar06982989 @giovannaconfal4 @giuseppetp55 Che la maggioranza degli italiani sia contro l’invasione dei… - 58Lucien : @domanigiornale @Pippoevai I sondaggi hanno um senso in prossimità delle elezioni, per il resto sono solo in spunt… -