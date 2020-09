“Solo qualche morticino”. Feltri ribalta il quadro del Covid: ma non eravamo gli untori? (Di domenica 27 settembre 2020) “Nel mondo crepa un sacco di gente per il virus. In Italia solo qualche morticino. Ma non eravamo gli untori?”. Vittorio Feltri tira fuori l'orgoglio nazionale e, seguendo le orme di Sergio Mattarella, plaude alla serietà del nostro Paese, che almeno con il Covid ha saputo come comportarsi nella maniera più giusta senza fare troppe storie. E gli effetti della responsabilità si vedono, dato che nelle ultime ore l'Oms ha comunicato che nel mondo ci sono state oltre un milione di vittime del coronavirus: in Italia i morti sono stati poco più di 35mila, la stragrande maggioranza legata alla prima ondata. Ormai da mesi la letalità e la gravità del virus sembra essere sotto controllo, così come i contagi che per ora non hanno mai superato quota ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) “Nel mondo crepa un sacco di gente per il virus. In Italia solomorticino. Ma nongli?”. Vittoriotira fuori l'orgoglio nazionale e, seguendo le orme di Sergio Mattarella, plaude alla serietà del nostro Paese, che almeno con ilha saputo come comportarsi nella maniera più giusta senza fare troppe storie. E gli effetti della responsabilità si vedono, dato che nelle ultime ore l'Oms ha comunicato che nel mondo ci sono state oltre un milione di vittime del coronavirus: in Italia i morti sono stati poco più di 35mila, la stragrande maggioranza legata alla prima ondata. Ormai da mesi la letalità e la gravità del virus sembra essere sotto controllo, così come i contagi che per ora non hanno mai superato quota ...

Pierferdinando : Tutti i segretari dei partiti si erano schierati per il Sì al #Referendum,solo qualche dinosauro per il No. Il risu… - SplendorSolis00 : RT @Val1Rosa: @SplendorSolis00 Solo incerottate le tre dita dal mignolo. Se serve antidolorifici. Eparina se mi fermo, ma valuterà il medic… - ItaIiaSovrana : RT @vfeltri: Nel mondo crepa un sacco di gente per il virus. In Italia solo qualche morticino. Ma non eravamo gli untori? - MBassiato : @matteorenzi @ItaliaViva Posizionamento Europeo come se fosse antani per quattro come la supercazzola brematurata.… - yoonieisbby : Allora voglio fare un account instagram dove posto solo la mia roba che riguarda i BTS e SUNGWOON, ma bho :< qualche moots mi seguirebbe? -

Ultime Notizie dalla rete : “Solo qualche Artprice: Sotheby's, Phillips e Ketterer si adeguano alla nuova realtà... Fortune Italia