SOCIAL/ Inter, ecco la bellissima modella che ha pubblicizzato la terza maglia (Di domenica 27 settembre 2020) Il suo fascino non è di certo passato inosservato. Ginevra Mavilla è la modella che l'Inter ha scelto per sponsorizzare la terza maglia di questa stagione e le foto hanno subito fatto il giro del web. Guardare per credere.embedcontent src="instagram" url="instagram.com/p/CFkdVNfHSA5/" Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 27 settembre 2020) Il suo fascino non è di certo passato inosservato. Ginevra Mavilla è lache l'ha scelto per sponsorizzare ladi questa stagione e le foto hanno subito fatto il giro del web. Guardare per credere.embedcontent src="instagram" url="instagram.com/p/CFkdVNfHSA5/" Golssip.

SkySport : INTER-FIORENTINA 4-3 Risultato finale ? ? #Kouame (3') ? #LautaroMartinez (45+2') ? aut. #Ceccherini (52') ?… - FcInterNewsit : Eriksen si gode i primi tre punti: 'Prima vittoria alla prima stagionale, e che vittoria' - SkySport : Inter-Fiorentina, Conte: 'C'è qualità, serve anche quantità. Fiducia in Eriksen' - passione_inter : Social - Biasin: 'Inter, il 4-3-1-2 può essere una soluzione anche se...' - - ian52577250 : @luca5587 Ok hai sempre chiesto quasi titolari. Tipo Reina o Muriqi o Escalante. O Come Marusic. O Fares. Dunque do… -