Simona Ventura matrimonio con Giovanni Terzi: ”Il nostro amore ci ha salvati” (Di domenica 27 settembre 2020) La luce che filtra dalle finestre illumina ancora di più il bianco che ci circonda. Alle pareti, sulle stoffe dei divani, persino nelle composizioni di fiori. Simona Ventura ci accoglie in una casa bianca come un foglio, una pagina pulita sulla quale scrivere un nuovo capitolo della propria vita, una bella storia cominciata un paio di anni fa. Se avesse un titolo, sarebbe Second life. «È così», ammette sorridendo. «Di vite ne ho vissute tante: ho avuto i miei percorsi sentimentali, professionali, i miei successi e gli insuccessi. Sono caduta e ho imparato a rialzarmi. Ma questo è un periodo particolarmente felice. Sono positiva, serena, è come se stessi vivendo una seconda giovinezza. Questo modo di essere ha un inizio preciso: il giorno in cui mio figlio Niccolò è sopravvissuto ... Leggi su aciclico (Di domenica 27 settembre 2020) La luce che filtra dalle finestre illumina ancora di più il bianco che ci circonda. Alle pareti, sulle stoffe dei divani, persino nelle composizioni di fiori.ci accoglie in una casa bianca come un foglio, una pagina pulita sulla quale scrivere un nuovo capitolo della propria vita, una bella storia cominciata un paio di anni fa. Se avesse un titolo, sarebbe Second life. «È così», ammette sorridendo. «Di vite ne ho vissute tante: ho avuto i miei percorsi sentimentali, professionali, i miei successi e gli insuccessi. Sono caduta e ho imparato a rialzarmi. Ma questo è un periodo particolarmente felice. Sono positiva, serena, è come se stessi vivendo una seconda giovinezza. Questo modo di essere ha un inizio preciso: il giorno in cui mio figlio Niccolò è sopravvissuto ...

“Non posso dire niente – ha detto ridendo la Ventura, intervistata da Tv Blog – però c’è, un programma tutto mio c’è“. Basti pensare a Dr .... Uomini e Donne, ex corteggiatrice è incinta: il dolce ann ...

Consorzio Vini di Romagna coinvolto nel Mondiale di ciclismo su strada e nell'appuntamento di Formula 1 a Imola

Per i mondiali di ciclismo, il Consorzio Vini di Romagna è stato chiamato a gestire la cena di gala, che si è svolta nella serata del 25 settembre, per la "Serata Mondiale" condotta da Simona Ventura, ...

