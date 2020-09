Sileri | «Ai primi sintomi sospetti di Covid fare test Sbagliato pensare che sia solo raffreddore»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 settembre 2020) Il Corriere della Sera intervista il viceministro alla Salute Pierpaolo. Dà ragione al Comitato tecnico scientifico che ha detto no all’apertura degli stadi al 25%. Per aumentare il pubblico occorre aspettare di capire l’evoluzione dei contagi, che, dice, aumenteranno neidieci giorni di ottobre. «Io credo che ci sarà un aumento dei contagi: entro i10 giorni di ottobre potremo vedere gli effetti dell’apertura delle scuole, ma se riusciremo a tenere sotto controlli i focolai e l’aumento sarà graduale, il sistema sanitario non sarà sotto pressione. Non bisogna mollare la presa, con la stagione invernale arriveranno anche le sindromi influenzali e dobbiamo stare attenti a non intasare i pronto soccorso». La necessità è triplicare i ...