Shutter Island | l' anagramma nascosto nel titolo del film

Il titolo del film Shutter Island contiene un anagramma nascosto che allude alla natura ambigua della storia della pellicola di Martin Scorsese. Può essere infatti trasformato in "truths and lies", verità e bugie, ma anche "truths/denials", verità e dinieghi. Sicuramente non una coincidenza, dato ciò che accade nel film - di cui abbiamo parlato nella nostra spiegazione del finale di Shutter Island - e nel romanzo di Dennis Lehane che lo ha ispirato.

