Serie C: Palermo k.o. a Teramo, tris del Bari alla Virtus Francavilla. Solo pari per il Perugia (Di domenica 27 settembre 2020) Nella prima giornata di Serie C non mancano i risultati a sorpresa. Nel Girone C il Palermo cade a Teramo, mentre la Juve Stabia va k.o. contro il Monopoli. Bene il Bari, vittorioso per 3-2 sul campo della Virtus Francavilla, mentre ad Avellino non si è giocata, causa maltempo, la gara contro la Turris. Come già raccontato, non è stata disputata neanche Trapani-Casertana, annullata a causa di alcune irregolarità da parte della società granata. Nel Girone A, vittorie in esterna per Pontedera e Grosseto, mentre Albinoleffe-Livorno e Carrarese-Pro Patria terminano a reti inviolate. Il Como vince con un uomo in meno a Renate, il Novara cade a Vercelli. Nel Girone B, infine, spiccano le vittorie di Modena, Carpi e Mantova, mentre il Perugia ...

