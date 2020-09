Serie C, girone C: il Catania riprende la Paganese nel finale, sconfitta a tavolino per il Trapani (Di domenica 27 settembre 2020) Il Palermo cede alla prima di campionato contro il Teramo: 2-0 per gli abruzzesi che condannano i rosanero alla prima sconfitta stagionale.SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Teramo-Palermo 2-0In contemporanea con la gara dei rosanero si è disputata la sfida tra il Catania e la Paganese, al termine dei 90' il risultato dice 1-1. Alla rete di vantaggio siglata dagli ospiti con un calcio di rigore trasformato da Guadagni al 22', i padroni di casa hanno risposto all'87' con Claiton che ha regalato ai suoi un punto prezioso. Il Trapani non ha invece disputato la gara contro la Casertana per mancanza di alcuni documenti e ha di conseguenza perso la partita 3-0 a tavolino.Trapani-Casertana, granata non in campo: mancano documenti. I tifosi protestano, la situazione Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020) Il Palermo cede alla prima di campionato contro il Teramo: 2-0 per gli abruzzesi che condannano i rosanero alla primastagionale.SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Teramo-Palermo 2-0In contemporanea con la gara dei rosanero si è disputata la sfida tra ile la, al termine dei 90' il risultato dice 1-1. Alla rete di vantaggio siglata dagli ospiti con un calcio di rigore trasformato da Guadagni al 22', i padroni di casa hanno risposto all'87' con Claiton che ha regalato ai suoi un punto prezioso. Ilnon ha invece disputato la gara contro la Casertana per mancanza di alcuni documenti e ha di conseguenza perso la partita 3-0 a-Casertana, granata non in campo: mancano documenti. I tifosi protestano, la situazione

