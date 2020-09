Serie C, ecco i risultati della prima giornata (Di domenica 27 settembre 2020) Si è giocata, tra mille polemiche e in un clima di incertezza fino alla vigilia, la prima giornata di Serie C. Tante le sorprese, con tanti pareggi nel Girone A, tranne la clamorosa sconfitta del Novara a Vercelli e i successi di Pontedera, Grosseto e Como. Nel Girone B spicca il pareggio tra Perugia e Fano, mentre in quello meridionale cadono Juve Stabia e Palermo contro Teramo e Monopoli. Vince invece il Bari per 3-2 in casa della Virtus Francavilla. Rinviate Trapani–Casertana e Avellino–Turris. Serie C, prima giornata ecco i risultati della prima giornata di Serie C, con tante sorprese, in particolare nel Girone C: in vista la sconfitta del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 settembre 2020) Si è giocata, tra mille polemiche e in un clima di incertezza fino alla vigilia, ladiC. Tante le sorprese, con tanti pareggi nel Girone A, tranne la clamorosa sconfitta del Novara a Vercelli e i successi di Pontedera, Grosseto e Como. Nel Girone B spicca il pareggio tra Perugia e Fano, mentre in quello meridionale cadono Juve Stabia e Palermo contro Teramo e Monopoli. Vince invece il Bari per 3-2 in casaVirtus Francavilla. Rinviate Trapani–Casertana e Avellino–Turris.C,diC, con tante sorprese, in particolare nel Girone C: in vista la sconfitta del ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Il Paradiso delle Signore, le novità della terza stagione: ecco perché questa serie tv ha così successo Il Fatto Quotidiano FORMAZIONI Roma Juve: Morata titolare, c’è Dzeko

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: formazioni Roma Juve ...

Cinque cambi in Serie A, Mihajlovic contrario: «Favoriscono le grandi»

Sinisa Mihajlovic ha voluto dare la sua opinione riguardo i cinque cambi che sono stati approvati in Serie A anche in questa stagione ...

