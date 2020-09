Serie B, i risultati della prima giornata (Di domenica 27 settembre 2020) Due i posticipi della prima giornata di Serie B giocati domenica 27 hanno visto il successo del Cittadella a Cremona e il pari tra Reggiana e Pisa.Questi i risultati e la classifica:Serie B, 1ª giornataMONZA-SPAL 0-0BRESCIA-ASCOLI 1-1 1' Cavion (A), 32' Donnarumma (B)COSENZA-VIRTUS ENTELLA 0-0FROSINONE-EMPOLI 0-2 5' Moreo, 57' La MantiaLECCE-PORDENONE 0-0PESCARA-CHIEVO 0-0SALERNITANA-REGGINA 1-1 83' Menez (R), 84' Casasola (S)VENEZIA-VICENZA 1-0 36' rig. AramuDomenica 27CREMONESE-CITTAdella 0-2 22' Ogunseye, 81' BenedettiREGGIANA-PISA 2-2 7' Mazzocchi (R), 24' Caracciolo (P), 36' Vido (P), 68' Martinelli (R)CLASSIFICA Serie BCITTAdella 3 punti EMPOLI 3 VENEZIA 3 ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Due i posticipidiB giocati domenica 27 hanno visto il successo del Cittaa Cremona e il pari tra Reggiana e Pisa.Questi ie la classifica:B, 1ªMONZA-SPAL 0-0BRESCIA-ASCOLI 1-1 1' Cavion (A), 32' Donnarumma (B)COSENZA-VIRTUS ENTELLA 0-0FROSINONE-EMPOLI 0-2 5' Moreo, 57' La MantiaLECCE-PORDENONE 0-0PESCARA-CHIEVO 0-0SALERNITANA-REGGINA 1-1 83' Menez (R), 84' Casasola (S)VENEZIA-VICENZA 1-0 36' rig. AramuDomenica 27CREMONESE-CITTA0-2 22' Ogunseye, 81' BenedettiREGGIANA-PISA 2-2 7' Mazzocchi (R), 24' Caracciolo (P), 36' Vido (P), 68' Martinelli (R)CLASSIFICABCITTA3 punti EMPOLI 3 VENEZIA 3 ...

