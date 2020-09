Serie A | Spezia-Sassuolo | De Zerbi lancia Defrel | Italiano sceglie Galabinov e Agudelo Le formazioni ufficiali

(Di domenica 27 settembre 2020) Al via la domenica diADopo i quattro match disputati nella giornata di ieri, oggi si apre un altro capitolo di questa seconda giornata di campionato che si concluderà nella serata di lunedì con la sfida tra Bologna e Parma. A scendere in campo nella gara delle 12:30 saranno invece, che allo stadio Alberto Picco si giocheranno da subito tre punti importanti per il proseguo della stagione. I padroni di casa sono alla prima apparizione assoluta nella massimae ci tengono a fare bene contro una compagine, come quella neroverde, collaudata e con a disposizione giocatori di estrema qualità.Il tecnico dei liguri Vincenzoschiera subito il neo acquisto Zoet tra i pali, con la retroguardia davanti ...

Il Sassuolo ha chiuso la Serie A 201920 subendo sempre gol nelle ultime 8 trasferte, per un totale di 14 gol al passivo. Ultima gara a porta chiusa fuori casa per i neroverdi datata 26 gennaio, 0-0 a ...Lo Spezia per il grande esordio in Serie A, il Sassuolo per la prima vittoria stagionale. L’esordiente Italiano sfida De Zerbi nell’anticipo di mezzogiorno.