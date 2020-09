Serie A seconda giornata sconfitto ancora il Crotone da un Milan bene organizzato in ogni reparto. Pitagorici distratti in difesa e assente in attacco (Di domenica 27 settembre 2020) Crotone 0 Milan 2 Marcatori: Kessie ( R ), Diaz Crotone (3-5-2): Cordaz, Mallagan, Marrone, Golemic, Pereira (Vulic), Cigarini, Zanellato (Eduardo), Messias, Molina (Rispoli), Dragus (Reca), Simy. All. Stroppa Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, kjaer, Gabbia, Hernandez, Kessie’, Tonali (Bennacer), Brahim Diaz (Krunic), Calhanoglo (Leao), Saelemaekers (Castillejo), Rebic (Colombo). All. Pioli Arbitro:Luca Pairetto di Nichelino Ass. Galetto – Zingarelli Quarto giudice: Giovanni Ayroldi di Molfetta Addetti Var: Mariani – Costanzo Ammoniti: Gabbia, Hernandez Angoli: 5 a 3 per il Milan Recupero: 1 e 4 Minuti Le difficoltà della vigilia che avrebbero reso difficile al Crotone uscire ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 27 settembre 2020)2 Marcatori: Kessie ( R ), Diaz(3-5-2): Cordaz, Mallagan, Marrone, Golemic, Pereira (Vulic), Cigarini, Zanellato (Eduardo), Messias, Molina (Rispoli), Dragus (Reca), Simy. All. Stroppa(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, kjaer, Gabbia, Hernandez, Kessie’, Tonali (Bennacer), Brahim Diaz (Krunic), Calhanoglo (Leao), Saelemaekers (Castillejo), Rebic (Colombo). All. Pioli Arbitro:Luca Pairetto di Nichelino Ass. Galetto – Zingarelli Quarto giudice: Giovanni Ayroldi di Molfetta Addetti Var: Mariani – Costanzo Ammoniti: Gabbia, Hernandez Angoli: 5 a 3 per ilRecupero: 1 e 4 Minuti Le difficoltà della vigilia che avrebbero reso difficile aluscire ...

