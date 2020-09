Serie A | Roma-Juventus | Morata in campo dal 1′ | Dzeko torna titolare Le formazioni ufficiali della sfida

Leggi su mediagol

(Di domenica 27 settembre 2020) E' tutto pronto per. Andrà in scena questa sera all'Olimpico il big match tra giallorossi e bianconeri, valido per la seconda giornata diA. Se la "Vecchia Signora" è in cerca di conferme dopo il convincente successo ottenuto contro la Samp, i capitolini, dal canto loro, sono decisi a riscattare la brutta sconfitta a tavolino maturata contro il Verona a causavicenda legata a Kumbulla.Di seguito, le(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro;. All. Fonseca(3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Cuadrado; ...