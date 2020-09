SkySport : Crotone-Milan, le formazioni ufficiali - sportface2016 : #BarçaVillarreal | Le formazioni ufficiali #LaLiga - junews24com : Esordio Morata: lo spagnolo in campo dal 1' in Roma-Juve - - ItaSportPress : Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Juventus - - TuttoMercatoWeb : Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Fonseca punta su Dzeko, Pirlo lancia Morata dal 1' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie formazioni

Debutto casalingo per la Roma di Fonseca, che per la sfida contro la Juventus (diretta Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 ore 20:45) sceglie di partire con Dzeko e il nuovo acquisto ...In tempo di Covid, con gli stadi quasi completamente chiusi fino a nuovo decreto ministeriale, la tv diventa il tramite diretto degli appassionati per accedere al calcio. Non era mai successo, ad esem ...