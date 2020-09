Serie A, c’è attesa per Roma-Juventus: quote e probabili formazioni. Le scelte di Fonseca e Pirlo (Di domenica 27 settembre 2020) Cresce l'attesa per Roma-Juventus.Primo big-match della stagione per i bianconeri di Pirlo, ospiti all'Olimpico dei giallorossi, che cercano il riscatto dopo il pasticcio burocratico legato al caso Diawara che è costato il ko per 3-0 a tavolino contro il Verona. La gara, in programma alle ore 20.45, sarà visibile in tv su Sky. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara intensa e avvincente con la formazione ospite favorita: il segno 1, infatti, è offerto a 3.44, il segno X a 3.60 e infine il segno 2 a 2.00.Paulo Fonseca per provare a conquistare i 3 punti si affida a Edin Dzeko, pronto guidare l’attacco giallorosso contro quella che sarebbe potuta essere la sua nuova squadra. In difesa spazio dal primo minuto al nuovo ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020) Cresce l'per.Primo big-match della stagione per i bianconeri di, ospiti all'Olimpico dei giallorossi, che cercano il riscatto dopo il pasticcio burocratico legato al caso Diawara che è costato il ko per 3-0 a tavolino contro il Verona. La gara, in programma alle ore 20.45, sarà visibile in tv su Sky. Lee i pronostici dei bookmakers prevedono una gara intensa e avvincente con la formazione ospite favorita: il segno 1, infatti, è offerto a 3.44, il segno X a 3.60 e infine il segno 2 a 2.00.Pauloper provare a conquistare i 3 punti si affida a Edin Dzeko, pronto guidare l’attacco giallorosso contro quella che sarebbe potuta essere la sua nuova squadra. In difesa spazio dal primo minuto al nuovo ...

SkySport : Inter-Fiorentina, Conte: 'C'è qualità, serve anche quantità. Fiducia in Eriksen' - Azione_it : C’è bisogno di dire no a tante cose. Questo nostro Paese ha bisogno di riforme serie. Dobbiamo trasformare questo n… - chetempochefa : Ci sono extracomunitari di serie A (in tutti i sensi) e di serie B, o meglio, c’è chi guadagna 10milioni a stagione… - ilSicilia : #Sport #siamoquile Calcio, parte la Serie C. È il giorno di Teramo-Palermo | LA DIRETTA - Mediagol : #SerieA, c’è attesa per #Roma-#Juventus: quote e probabili formazioni. Le scelte di #Fonseca e #Pirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è Supermicro è la prima azienda a commercializzare un server 1U certificato NEBS di livello 3 - Offre 2.560 nuclei NVIDIA GPU per la massima innovazione nel settore VR e AI 5G Edge Fortune Italia