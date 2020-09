“Sei sola? Anche stavolta…”. Elisa Isoardi, imbarazzo a Domenica In: la Venier videochiama, lei si fa trovare così | Guarda (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo essersi esibita da sola a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste Anche di Domenica In. Quando Mara Venier l'ha videochiamata, lei è stata colta un po' di sorpresa: era in accappatoio, essendo appena uscita dalla doccia. Attimi di imbarazzo, superati con una battuta di Selvaggia Lucarelli: “Ma sei sola? Perché l'ultima volta che ti abbiamo visto con un accappatoio non eri sola. Volevo tranquillizzarmi”. La Isoardi effettivamente non aveva alcuna compagnia: dopo il siparietto iniziale, la Venier le ha fatto i complimenti non solo per la bravura dimostrata nelle prime due puntate di Ballando, ma soprattutto per il coraggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo essersi esibita daa Ballando con le Stelle,è stata una delle protagonistediIn. Quando Maral'hata, lei è stata colta un po' di sorpresa: era in accappatoio, essendo appena uscita dalla doccia. Attimi di, superati con una battuta di Selvaggia Lucarelli: “Ma sei? Perché l'ultima volta che ti abbiamo visto con un accappatoio non eri. Volevo tranquillizzarmi”. Laeffettivamente non aveva alcuna compagnia: dopo il siparietto iniziale, lale ha fatto i complimenti non solo per la bravura dimostrata nelle prime due puntate di Ballando, ma soprattutto per il coraggio ...

