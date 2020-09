Sea Watch si lamenta pure "A Olbia un'accoglienza ostile" (Di domenica 27 settembre 2020) Francesca Galici La Ong Sea Eye non ha esitato a lamentarsi dell'accoglienza ricevuta a Olbia, dove il personale di soccorso ha lavorato per garantire le migliori condizioni di sbarco in sicurezza Sea Eye, alla fine, ha ottenuto il porto in Italia. Alan Kurdi ha sbarcato a Olbia i 125 migranti a bordo, che ora dovranno svolgere i 14 giorni di quarantena in Sardegna. Non ci sono navi quarantena disponibili al momento e così i migranti sono stati distribuiti nelle strutture dell'isola: 38 a Cagliari, 25 a Sassari e gli altri a Oristano e Nuoro. Nonostante la situazione sia già molto tesa, soprattutto a Cagliari, dove il centro di Monastir è ormai al collasso e dove si susseguono i mini-sbarchi quotidiani, la Sardegna è stata costretta a farsi carico anche dei migranti della Ong che, ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 settembre 2020) Francesca Galici La Ong Sea Eye non ha esitato arsi dell'ricevuta a, dove il personale di soccorso ha lavorato per garantire le migliori condizioni di sbarco in sicurezza Sea Eye, alla fine, ha ottenuto il porto in Italia. Alan Kurdi ha sbarcato ai 125 migranti a bordo, che ora dovranno svolgere i 14 giorni di quarantena in Sardegna. Non ci sono navi quarantena disponibili al momento e così i migranti sono stati distribuiti nelle strutture dell'isola: 38 a Cagliari, 25 a Sassari e gli altri a Oristano e Nuoro. Nonostante la situazione sia già molto tesa, soprattutto a Cagliari, dove il centro di Monastir è ormai al collasso e dove si susseguono i mini-sbarchi quotidiani, la Sardegna è stata costretta a farsi carico anche dei migranti della Ong che, ...

SeaWatchItaly : Con grande delusione leggendo il “Patto sulle migrazioni” non abbiamo trovato l’annuncio di un’operazione europea d… - PasqualeVacca12 : RT @Euroscettici: ...mentre la nostra ssicurezza va a farsi bnedire. Questi insistono per farli sbarcare tutti. Infetti e non. #Seawatch4 h… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Sea Watch porta i migranti in Italia e controlla i nostri conti per i costi di gestione delle navi quarantena, soluzione no… - jacketizi : #bastardi Le navi quarantena ci costano 50.000 € al giorno - HogakuRock_bot : LUNA SEA/STORM -