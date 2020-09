“Se mi avessero proposto 60mila euro…” Myrta Merlino | clamoroso “vaffa” al governo da Giletti | Tridico e l' Inps? Il trionfo dell' ipocrisia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) Massimoè tornato in diretta su La7 con Non è l'Arena e ovviamente non poteva mancare di trattare il caso. Il presidente Pasqualesi è visto aumentare retroattivamente lo stipendio, che è passato da 62mila a 150mila euro annuali: era il momento giusto per farlo? È la domanda cheha girato a, ospite in studio: “Io trovo che questa vicenda sia ilperché un bravo professionista non è possibile che debba accettare un lavoro complicatissimo pereuro. Se l'a me, li avrei mandati a quel paese”. La conduttrice de L'aria che ...