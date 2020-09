Se 150mila euro vi sembran molti. Ecco perché – almeno stavolta – sto dalla parte di Tridico (Di domenica 27 settembre 2020) Si è molto gridato allo scandalo per lo stipendio del presidente dell’Inps, passato da 103 a 150mila euro lordi annui, come è avvenuto per il presidente dell’Inail. Oggi lo stesso Pasquale Tridico è intervenuto per spiegare che le cose non stanno come è stato scritto inizialmente, da parecchi punti di vista, e vale la pena di leggere la sua versione dei fatti per farsi un’idea più chiara. In estrema sintesi, sommando anche quello che hanno ricostruito altre fonti, i punti ora emersi sono questi: 1) il suo attuale emolumento è di 103 mila euro lordi, i 62 mila di cui qualcuno ha parlato si riferiscono al periodo in cui era in “ticket” con Adriano Modrone, in quota Lega. 2) A stabilire i nuovi compensi è stata prima un decreto, il 4/2019 ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Si è molto gridato allo scandalo per lo stipendio del presidente dell’Inps, passato da 103 alordi annui, come è avvenuto per il presidente dell’Inail. Oggi lo stesso Pasqualeè intervenuto per spiegare che le cose non stanno come è stato scritto inizialmente, da parecchi punti di vista, e vale la pena di leggere la sua versione dei fatti per farsi un’idea più chiara. In estrema sintesi, sommando anche quello che hanno ricostruito altre fonti, i punti ora emersi sono questi: 1) il suo attuale emolumento è di 103 milalordi, i 62 mila di cui qualcuno ha parlato si riferiscono al periodo in cui era in “ticket” con Adriano Modrone, in quota Lega. 2) A stabilire i nuovi compensi è stata prima un decreto, il 4/2019 ...

