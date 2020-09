Scuola | Toti | ' mancano insegnanti e altro e pensano a Bella ciao'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - “Domani, a due settimane dall'inizio della, molti studenti disabili non avranno le maestre di sostegno, molte famiglie non potranno usufruire del tempo pieno e della mensa, con infiniti disagi e ripercussioni sulla didattica per mancanza di personale, e molti alunni dovranno portarsi da casa cose che dovrebbe offrire la, come banalmente la carta igienica. Vergognoso. Ecco, amici del Pd, io mi occuperei di questo per le scuole più che far cantare”. Lo scrive il presidente della Liguria, Giovani, sulla sua pagina Facebook.