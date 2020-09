Scontri nel Caucaso | l’Italia chiede di cessare le violenze tra Armenia e Azerbaigian

Leggi su dire

(Di domenica 27 settembre 2020) ROMA – “Esprimiamo preoccupazione per le notizie di gravi scontri lungo la linea di contatto fra le forze armate azere ed armene. L’Italia chiede alle parti l’immediata cessazione delle violenze e l’avvio di ogni sforzo, in particolare sotto gli auspici dell’OSCE, per prevenire i rischi di ulteriore escalation”. Cosi’ una nota della Farnesina.PAPA: PREGO PER LA PACE NEL CAUCASO, SERVE NEGOZIATO NON LE ARMI