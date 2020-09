Scampia, San Ghetto Martire intercede per il Gridas: protesta a Palazzo San Giacomo (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A intercedere per il Gridas, la storica associazione culturale diventata punto di riferimento a Scampia, ci pensa San Ghetto Martire. protesta domani alle ore 12.30 sotto Palazzo San Giacomo, a piazza Municipio. Come nel giugno 2010, quando la vicenda giudiziaria del Gridas ebbe inizio e con essa la mobilitazione #IlGridasNonSiTocca, il Santo Protettore delle Periferie scende in campo a sostegno del Gridas. Chiamati a raccolta tutti i ‘fedeli’ per una ‘veglia di preghiera’ affinché il Tavolo Tecnico tra Comune e A.C.E.R. (ex IACP) convocato per le ore 13:00 sia proficuo e ponga fine una volta per tutte a questa assurda ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Are per il, la storica associazione culturale diventata punto di riferimento a, ci pensa Sandomani alle ore 12.30 sottoSan, a piazza Municipio. Come nel giugno 2010, quando la vicenda giudiziaria delebbe inizio e con essa la mobilitazione #IlNonSiTocca, il Santo Protettore delle Periferie scende in campo a sostegno del. Chiamati a raccolta tutti i ‘fedeli’ per una ‘veglia di preghiera’ affinché il Tavolo Tecnico tra Comune e A.C.E.R. (ex IACP) convocato per le ore 13:00 sia proficuo e ponga fine una volta per tutte a questa assurda ...

