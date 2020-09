Sassuolo show, poker allo Spezia: debutto amaro per i liguri (Di domenica 27 settembre 2020) debutto amaro per lo Spezia di Vincenzo Italiano. A Cesena passa il Sassuolo, con la larga vittoria per 4-1. Ad aprire le danze il gol di Djuricic al 12′, con un diagonale preciso, quindi il pari momentaneo di Galabinov per i liguri alla mezz’ora, un gol che resterà nella storia essendo il primo dello Spezia in Serie A. Nella ripresa però il Sassuolo prende il largo: al 64′ Berardi calcia bene dagli undici metri e riporta avanti i neroverdi, mentre solo due minuti dopo Defrel firma il terzo gol del Sassuolo con una gran conclusione al volo. Chiude i giochi Caputo al 76′, con una bella girata che vale il definitivo 4-1. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020)per lodi Vincenzo Italiano. A Cesena passa il, con la larga vittoria per 4-1. Ad aprire le danze il gol di Djuricic al 12′, con un diagonale preciso, quindi il pari momentaneo di Galabinov per ialla mezz’ora, un gol che resterà nella storia essendo il primo delloin Serie A. Nella ripresa però ilprende il largo: al 64′ Berardi calcia bene dagli undici metri e riporta avanti i neroverdi, mentre solo due minuti dopo Defrel firma il terzo gol delcon una gran conclusione al volo. Chiude i giochi Caputo al 76′, con una bella girata che vale il definitivo 4-1. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

