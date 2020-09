Sassuolo, Caputo: “Ce la giochiamo con tutti, mi sento un ragazzino. Rinnovo? Non ci penso” (Di domenica 27 settembre 2020) Ciccio Caputo è stato uno dei protagonisti nel trionfo del Sassuolo al Manuzzi. In una giornata che sembrava letteralmente stregata con tre reti annullate, l'ex attaccante dell'Empoli è riuscito poi a trovare la rete nel 4-1 dei neroverdi allenati da De Zerbi. Al termine della sfida contro lo Spezia, Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di Dazn."FUTURO? NON CI PENSO"caption id="attachment 1028241" align="alignnone" width="1024" Caputo, getty images/caption"Oggi non è stata una partita facile, per me poi sembrava una partita stregata con tre reti annullate. Alla fine sono riuscito a farne uno buono".SULLO SPEZIA - "È stato un avversario tosto, sono riusciti a rendere la nostra partita più complicata ma alla fine le nostre qualità sono venute fuori e siamo riusciti a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Ciccioè stato uno dei protagonisti nel trionfo delal Manuzzi. In una giornata che sembrava letteralmente stregata con tre reti annullate, l'ex attaccante dell'Empoli è riuscito poi a trovare la rete nel 4-1 dei neroverdi allenati da De Zerbi. Al termine della sfida contro lo Spezia, Francescoha parlato ai microfoni di Dazn."FUTURO? NON CI PENSO"caption id="attachment 1028241" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Oggi non è stata una partita facile, per me poi sembrava una partita stregata con tre reti annullate. Alla fine sono riuscito a farne uno buono".SULLO SPEZIA - "È stato un avversario tosto, sono riusciti a rendere la nostra partita più complicata ma alla fine le nostre qualità sono venute fuori e siamo riusciti a ...

