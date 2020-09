San Martino Valle Caudina, il sindaco annuncia una nuova positività al Covid-19 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – Un nuovo caso di positività al Covid-19 annunciato dal sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano. “L’Asl ci ha appena comunicato che un nostro concittadino e risultato positivo al test Covid-19. Inoltre, è stato disposto l’solamento domiciliare obbligatorio per i suoi familiari – si legge – Siamo arrivati ad avere nella nostra comunità 4 persone positive al Covid-19 e vi invitiamo a ridurre al minimo i rapporti con gli altri, nonché ad evitare assembramenti, rispettare il distanziamento fisico e ad indossare sempre la mascherina. Vi terremo costantemente ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) – Un nuovo caso di positività al-19to daldi San, Pasquale Pisano. “L’Asl ci ha appena comunicato che un nostro concittadino e risultato positivo al test-19. Inoltre, è stato disposto l’solamento domiciliare obbligatorio per i suoi familiari – si legge – Siamo arrivati ad avere nella nostra comunità 4 persone positive al-19 e vi invitiamo a ridurre al minimo i rapporti con gli altri, nonché ad evitare assembramenti, rispettare il distanziamento fisico e ad indossare sempre la mascherina. Vi terremo costantemente ...

