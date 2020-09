Salvini si lamenta dell’aumento di Tridico che è stato deciso quando al governo c’era lui (Di domenica 27 settembre 2020) La storia dell’aumento di stipendio di Pasquale Tridico non è certamente edificante. Nonostante venga minimizzata dai 5 Stelle era naturale che Matteo Salvini prendesse la palla al balzo per chiedere la testa del presidente dell’Inps: “Inps, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliaia di lavoratori che la aspettano da mesi, poi chieda scusa e si dimetta”. Ma se l’aumento è diventato effettivo con il decreto della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo del 7 agosto scorso, la decisione è stata presa durante il Conte 1, quando il Capitano era al governo. Salvini si lamenta dell’aumento di Tridico che è stato ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) La storia dell’aumento di stipendio di Pasqualenon è certamente edificante. Nonostante venga minimizzata dai 5 Stelle era naturale che Matteoprendesse la palla al balzo per chiedere la testa del presidente dell’Inps: “Inps, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliaia di lavoratori che la aspettano da mesi, poi chieda scusa e si dimetta”. Ma se l’aumento è diventato effettivo con il decreto della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo del 7 agosto scorso, la decisione è stata presa durante il Conte 1,il Capitano era alsidell’aumento diche è...

E' soddisfatto della riconferma e del risultato ottenuto il governatore della Liguria Giovanni Tori, che in un'intervista al 'Corriere della Sera' pero' si lamenta di Salvini: "Un candidato premier ...

