"Salvini sbaglia, è l'autonomia del Nord la vera battaglia. E a sostenerla c'è solo Zaia". Il vice di Brugnaro lascia la Lega dopo 27 anni (Di domenica 27 settembre 2020) VENEZIA – "Per me Salvini sbaglia, l'immigrazione è un sotto-problema. Il primo vero problema, la madre di tutte le battaglie come dice Luca Zaia, è l'autonomia. Quando avremo ottenuto quella, sarà naturale risolvere gli altri problemi". Massimo Sensini, 67 anni, presidente di Federsanità veneta, non è un leghista qualsiasi. Ha la tessera dal 1993. Ha fatto il sindaco di Fossalta di Piave per dieci anni. Da consigliere comunale è stato eletto alla carica di vicesindaco della Città Metropolitana di Venezia, che nel 2015 si è sovrapposta alla Provincia. Eppure ha deciso di dimettersi dalla carica in consiglio comunale, quindi di decadere da quella di vice del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro.

