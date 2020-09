Salvini critica Tridico per l’aumento di stipendio, ma l’iter sarebbe partito con il governo giallo-verde (Di domenica 27 settembre 2020) Inutile piangere sul latte versato (soprattutto quando hai controbuito tu a farlo). Quanto sta accedendo per la questione aumento stipendio Tridico trova radici nell’operato di Salvini e di Di Maio con l’approvazione di Conte nel corso del governo giallo-verde. Tre delle quattro nomine Inps e Inail sono frutto dei rapporti e delle amicizie in questo ambito con il presidente Inail Franco Bettoni in quota Lega, il vice Paolo Lazzari in quota M5S e il presidente Tridico sempre in quota M5S. Come vice di Tridico la Lega avrebbe voluto Mauro Nori ma, cambiato il governo, è arrivata l’ex deputata del Pd Maria Luisa Gnecchi. LEGGI ANCHE >>> Quando l’Inps di Pasquale ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 settembre 2020) Inutile piangere sul latte versato (soprattutto quando hai controbuito tu a farlo). Quanto sta accedendo per la questione aumentotrova radici nell’operato die di Di Maio con l’approvazione di Conte nel corso del. Tre delle quattro nomine Inps e Inail sono frutto dei rapporti e delle amicizie in questo ambito con il presidente Inail Franco Bettoni in quota Lega, il vice Paolo Lazzari in quota M5S e il presidentesempre in quota M5S. Come vice dila Lega avrebbe voluto Mauro Nori ma, cambiato il, è arrivata l’ex deputata del Pd Maria Luisa Gnecchi. LEGGI ANCHE >>> Quando l’Inps di Pasquale ...

