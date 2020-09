“Salvate il soldato Tridico”: Travaglio in campo per difendere il presidente d’oro dell’Inps (Di domenica 27 settembre 2020) Incredibile ma vero, il quotidiano di Marco Travaglio, “Il Fatto Quotidiano“, ormai vero e proprio house organ del governo, si impegna perfino nel tentativo di difendere il raddoppio di stipendio del presidente dell’Inps Pasquale Tridico. E lo fa con un improbabile paragone con il suo predecessore, che però, per stessa ammissione del “Fatto”, guadagnava di meno e lo stipendio non se l’era mai aumentato da solo. Puro cabaret, insomma. Come quello di Conte e Di Maio che fingono di non sapere… Tridico e lo stipendio meno costo di quello di Boeri Vediamo con quale ragionamento agebrico il quotidiano di Marco Travaglio si cimenta nel tentativo di salvare il “soldato Tridico”. “Lo stipendio di Tridico, come detto, è aumentato: ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 settembre 2020) Incredibile ma vero, il quotidiano di Marco, “Il Fatto Quotidiano“, ormai vero e proprio house organ del governo, si impegna perfino nel tentativo diil raddoppio di stipendio deldell’Inps Pasquale Tridico. E lo fa con un improbabile paragone con il suo predecessore, che però, per stessa ammissione del “Fatto”, guadagnava di meno e lo stipendio non se l’era mai aumentato da solo. Puro cabaret, insomma. Come quello di Conte e Di Maio che fingono di non sapere… Tridico e lo stipendio meno costo di quello di Boeri Vediamo con quale ragionamento agebrico il quotidiano di Marcosi cimenta nel tentativo di salvare il “Tridico”. “Lo stipendio di Tridico, come detto, è aumentato: ...

