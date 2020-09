Salerno | la caduta di un pino blocca in caserma i vigili urbani FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche il Comune capoluogo è stato travolto da una nuova ondata di maltempo nel pomeriggio di oggi. L’episodio più grave interessa ladeiin via dei Carrari dove ladi uno grossoproprio davanti all’ingresso principale dell’edificio situato nella parte orientale della città diimpedisce l’uscita degli agenti di polizia municipale che quindi non possono intervenire. Sul posto hanno difficoltà ad intervenire anche idel fuoco che sono impegnati in tantissimi interventi in tutta la città. L’albero cadendo ha lesionato anche la palazzina dove era situata l’ex aula bunker e si teme per ulteriori danni e ...