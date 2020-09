Salerno, il sindaco Napoli: “Scuole chiuse domani” (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Così come era nelle previsioni al termine della riunione del centro operativo comunale che si è svolta oggi il sindaco Vincenzo Napoli ha deciso di rinviare di un giorno l’apertura delle scuole a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno imperversato per tutta la giornata di oggi anche sul comune capoluogo. Non c’è tempo sufficiente per una verifica dello stato dei luoghi e comprendere se ci sono situazioni ancora di rischio, anche alla luce dei danni prodotti dal recente tornado che ha abbattuto circa 200 alberi nella città. Per questo il primo cittadino di Salerno ha preferito aspettare ancora un giorno prima di dare l’avvio all’anno scolastico anche nelle scuole del comune capoluogo. Prima di lui già altri ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Così come era nelle previsioni al termine della riunione del centro operativo comunale che si è svolta oggi ilVincenzoha deciso di rinviare di un giorno l’apertura delle scuole a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno imperversato per tutta la giornata di oggi anche sul comune capoluogo. Non c’è tempo sufficiente per una verifica dello stato dei luoghi e comprendere se ci sono situazioni ancora di rischio, anche alla luce dei danni prodotti dal recente tornado che ha abbattuto circa 200 alberi nella città. Per questo il primo cittadino diha preferito aspettare ancora un giorno prima di dare l’avvio all’anno scolastico anche nelle scuole del comune capoluogo. Prima di lui già altri ...

StampaIl Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha convocato il Centro Operatico Comunale (COC) per le ore 19.15. Il primo cittadino sta valutando, infatti, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grad ...

