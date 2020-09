Russia, per Danieli operazione da 12,7 milioni di euro (Di domenica 27 settembre 2020) Con il supporto di SACE, Danieli ha finalizzato un’operazione per la vendita di una linea di trattamento termico per laminati in favore di Metalloinvest, uno dei principali player mondiali nel settore della metallurgia e siderurgia. Nell’ambito del progetto, il gruppo friulano realizzerà la linea di trattamento, del valore di 12,7 milioni di euro, destinata alla Oskol Electrometallurgical Plant (OEMK – parte di Metalloinvest), azienda siderurgica russa che si occupa dall’estrazione dei minerali di ferro alla fusione attraverso fornaci elettriche. L’operazione rientra nel framework agreement sottoscritto da Metalloinvest con 12 banche internazionali, fra le quali ING Germany, e ha l’obiettivo di ottimizzare il processo di finanziamento per l’acquisto di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 settembre 2020) Con il supporto di SACE,ha finalizzato un’per la vendita di una linea di trattamento termico per laminati in favore di Metalloinvest, uno dei principali player mondiali nel settore della metallurgia e siderurgia. Nell’ambito del progetto, il gruppo friulano realizzerà la linea di trattamento, del valore di 12,7di, destinata alla Oskol Electrometallurgical Plant (OEMK – parte di Metalloinvest), azienda siderurgica russa che si occupa dall’estrazione dei minerali di ferro alla fusione attraverso fornaci elettriche. L’rientra nel framework agreement sottoscritto da Metalloinvest con 12 banche internazionali, fra le quali ING Germany, e ha l’obiettivo di ottimizzare il processo di finanziamento per l’acquisto di ...

