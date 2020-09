Ronaldo Juventus, retroscena Matuidi: “Mai visto una cosa del genere” (Di domenica 27 settembre 2020) L’ex centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, ha parlato di Cristiano Ronaldo tramite i microfoni di Telefoot. Il francese ha svelato un retroscena sul modo sulla professionalità del calciatore portoghese. Il numero sette sarebbe proprio un esempio per come si allena e per gli le ambizioni che lo spingono ad essere il migliore al mondo. Juventus: il retroscena su Cristiano Ronaldo Matuidi, ora trasferitosi all’Inter Miami con Gonzalo Higuain, ha così parlato del suo ex compagno di squadra: Leggi anche:Mercato Juventus, 3 cessioni per l’assalto decisivo al nuovo attaccante “È il miglior giocatore del mondo. È un mostro che lavora, arriva per primo e se ne va per ultimo. Non ho mai ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 settembre 2020) L’ex centrocampista della, Blaise, ha parlato di Cristianotramite i microfoni di Telefoot. Il francese ha svelato unsul modo sulla professionalità del calciatore portoghese. Il numero sette sarebbe proprio un esempio per come si allena e per gli le ambizioni che lo spingono ad essere il migliore al mondo.: ilsu Cristiano, ora trasferitosi all’Inter Miami con Gonzalo Higuain, ha così parlato del suo ex compagno di squadra: Leggi anche:Mercato, 3 cessioni per l’assalto decisivo al nuovo attaccante “È il miglior giocatore del mondo. È un mostro che lavora, arriva per primo e se ne va per ultimo. Non ho mai ...

DiMarzio : #RomaJuve, #Pirlo: '#Morata era una priorità. #Dybala convocato? Decidiamo nel pomeriggio' - goal : Cristiano Ronaldo and Alvaro Morata are reunited at Juventus ?? - SkySport : JUVENTUS-SAMPDORIA 3-0 Risultato finale ? ? #Kulusevski (13') ? #Bonucci (79') ? #Ronaldo (88') ??… - sportli26181512 : Roma-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari: Il big match della seconda giornata si gioca all'Olimpico d… - TifosiBN : #RomaJuve, la probabile #formazione di #Pirlo: #Ronaldo più #Morata ??????????? -