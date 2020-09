Roma. Le ruba il telefono ma c’è il gps: 59enne algerino viene rintracciato e finisce in carcere (Di domenica 27 settembre 2020) Venerdì scorso si è presentata negli uffici del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, una donna italiana, dove ha denunciato il furto del suo Iphone, sul quale risultava ancora attivo il servizio di rintraccio tramite gps. I fatti I poliziotti quindi, localizzato il telefono nei pressi della Stazione Termini, hanno immediatamente dato inizio ad un servizio di appostamento e monitoraggio per identificare l’autore del furto, rimanendo in costante aggiornamento per quanto riguarda la posizione del gps. Seguendo scrupolosamente tutti i movimenti segnalati dalla geolocalizzazione, i poliziotti sono riusciti ad individuare e fermare un uomo magrebino nei pressi della Caritas della stazione Termini. Perquisite le borse che aveva al seguito, al loro interno è stato rinvenuto il cellulare rubato corrispondente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) Venerdì scorso si è presentata negli uffici del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, una donna italiana, dove ha denunciato il furto del suo Iphone, sul quale risultava ancora attivo il servizio di rintraccio tramite gps. I fatti I poliziotti quindi, localizzato ilnei pressi della Stazione Termini, hanno immediatamente dato inizio ad un servizio di appostamento e monitoraggio per identificare l’autore del furto, rimanendo in costante aggiornamento per quanto riguarda la posizione del gps. Seguendo scrupolosamente tutti i movimenti segnalati dalla geolocalizzazione, i poliziotti sono riusciti ad individuare e fermare un uomo magrebino nei pressi della Caritas della stazione Termini. Perquisite le borse che aveva al seguito, al loro interno è stato rinvenuto il cellulareto corrispondente ...

CorriereCitta : Roma. Le ruba il telefono ma c’è il gps: 59enne algerino viene rintracciato e finisce in carcere - SadwxFranco : @SkyTG24 Roma è destinata al primato, nessuno usa più misure di prevenzione. Movida sfrenata con alcool, droga e mu… - AngileriDaniele : @repubblica Cortesemente dite a Fuksas che per Roma, come anche per le altre amministrazioni, serve gente onesta ch… - Dori97Dori9 : Roma di notte mi ruba sempre il cuore? - ACLI_Roma : @borzilidia “Oggi i bisogni che ci interpellano sono relazionali, emergenziali e strutturali. Ma la fame più acuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ruba Roma, ruba borsone da un'auto parcheggiata: arrestato dai carabinieri Il Messaggero Roma, 39enne ricercato arrestato durante un controllo

L'uomo è stato fermato per un controllo lungo via Pietro Rovetti, in zona Torpignattara, ed è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per droga Un uomo destinatario di un ordine di carcera ...

Roma, picchia la compagna in strada e aggredisce i carabinieri

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Centocelle e quelli della Stazione Alessandrina hanno denunciato a piede libero un 40enne romano, senza occupazione e già noto alle ...

L'uomo è stato fermato per un controllo lungo via Pietro Rovetti, in zona Torpignattara, ed è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per droga Un uomo destinatario di un ordine di carcera ...Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Centocelle e quelli della Stazione Alessandrina hanno denunciato a piede libero un 40enne romano, senza occupazione e già noto alle ...